Протоиерей Андрей Новиков: «Воскресение Христово никто никогда не сможет отменить: ни болезнь, ни санитарные нормы, ни указы»

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17 апреля 2020, 10:53 [ «Аргументы Недели», Оксана Шкода, Журналист ]

Храм Живоначальной Троицы на Воробьёвых горах

Собеседник «АН» - член Межсоборного присутствия РПЦ, член Синодальной Библейско-Богословской комиссии РПЦ, настоятель столичного храма Живоначальной Троицына Воробьёвых горах протоиерей Андрей Новиков.

- Отец Андрей, для многих не пойти в храм на Пасху - это катастрофа, но храмы закрыты…

- Священники в ситуациях эпидемии находятся на первом крае этой борьбы и подвергаются опасности. Но священник должен думать не о себе, а о прихожанах. Поэтому для пользы паствы, для её убережения и приняты эти ограничения. Не потому, что мы, священники, хотим уберечься, а для того, чтобы наши люди избегали огромного массового скопления. Можно считать нынешнюю ситуацию временной нормой.

- Как действовала Церковь в прошлые века во время эпидемий?

- Были карантины, было и наоборот - Крестные хода, массовые богослужения. Всё происходило по-разному и при разных обстоятельствах. Например, во время чумы в Российской империи были случаи, когда храмы закрывались. Это было не на Пасху, а в другое время. Каждый раз всё решалось в зависимости от ситуации. За всю свою историю Церковь проходила через колоссальные испытания, гораздо более сильные, нежели то, что происходит сейчас.

- У всякого явления есть внешняя причина и духовная. Как думаете, почему Бог допустил человечеству столкнуться с коронавирусом?

- Это очень глубокий вопрос, каждый может думать об этом в меру своего личного духовного разумения. Почему так произошло, почему Бог вообще допускает человеку страдания и скорби? Всё происходит по причине первородного греха, и сама смерть появилась в результате греха. Страдания и болезни - это неизменные спутники человеческой жизни. В прошлые века они допускались гораздо более страшные, погубившие десятки миллионов людей. Всё это происходит по причине нашей греховности, потому, что мы упускаем что-то важное. Бывает, что каждому народу Господь что-то допускает. Сейчас каждый может посмотреть на свою жизнь и подумать: почему это с нами стряслось? Ведь даже тот, кто не затронут болезнью напрямую, затронут ограничениями. Мы видим, что это приведёт к обнищанию и к немалым жизненным проблемам. Думаю, это также связано с нашей духовной беспечностью и с тем, что мы за последнее время привыкли жить в зоне комфорта.

- Если происходящее сейчас - испытания, ниспосланы Богом, то какую духовную пользу мы должны извлечь?

- Это испытание заставляет нас по-новому посмотреть на себя, на окружающий мир, на наши отношения с Богом. Ведь не секрет, что именно в тяжёлые минуты, а иногда и в последние, человек по-настоящему начинает осознавать свою жизнь и обращаться к Богу. Очень важно, чтобы эпидемия стала для нас не каким-то торжеством секулярного сознания, а привела человека к духовному возрождению, и он, почувствовав призыв к чему-то высшему, понял, что земная жизнь очень хрупка. И до тех пор, пока Господь даёт каждую минуту этой земной жизни, человек благодарил бы его за возможность трудиться духовно и на пользу своих ближних, молясь о своём спасении. Это очень важный момент.

- Как Церковь несёт миссию спасения в сложившихся условиях, какую социальную работу проводит?

- Очень много прихожан по призыву священноначалия и духовных пастырей в качестве добровольцев оказывают помощь пожилым людям и тем, кто по причине болезни не может выходить из дома. Они доставляют продукты и организуют всяческую помощь. Специально обученные священнослужители, использующие все средства защиты, приезжают совершать таинства в домах людей, больных этим новым вирусом.

- Священникам УПЦ МП на Украине, вероятно, приходится намного тяжелее?

- В отличие от России, на Украине катастрофически не хватает многих защитных средств, в больницах - приборов, и наша Церковь там на свои средства приобретает необходимое и жертвует лечебным учреждениям. Некоторые епархии проводят пошив и раздачу защитных масок. Эта работа не очень видная и нешумная, но она, безусловно, ведётся.

- При этом украинские националисты используют печальный факт заражения ряда монахов Киево-Печерской Лавры для раздувания ненависти к УПЦ, звучат требования передать эту и Почаевскую Лавру «ПЦУ», а УПЦ называют «источником заразы»…

- С точки зрения человеческого разума это не выдерживает критики. Они просто пользуются моментом, чтобы атаковать каноническую церковь по принципу «ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать», что демонстрирует их антихристианскую сущность. Вообще, на Церковь как на источник заражения смотрят те, кто не верует. Есть такая поговорка «Не рой другому яму, сам в неё попадёшь». Они уверены, что не заболеют в какой-то своей среде, в той же «ПЦУ»? И потом, такое отношение к заболевшим людям напоминает мне происшедшее накануне в Новых Санжарах. Это абсолютно дикая, средневековая реакция на больных людей, которых, по их мнению, нужно изгонять вместо того, чтобы помочь и посочувствовать, отложив раздоры и разногласия! Украинские националисты нагнетают атмосферу ненависти и отчуждения, поскольку потеряли не только христианский, но и человеческий облик. Это заболевание по своему характеру - респираторное, вирусное, оно очень быстро распространяется. На примере многих стран мы видим, что карантин длится более месяца, но люди сотнями продолжают заболевать, то есть, даже в условиях изоляции никто не застрахован. В чём причина распространения этого вируса - нет согласия даже у специалистов. Поэтому обвинять, что кто-то является рассадником, можно лишь тогда, когда человек это делает специально и сознательно. Мы же знаем, что во всех храмах Киево-Печерской Лавры применялись необходимые средства защиты.

- Скажите, а сейчас на дому можно, например, крестить ребёнка?

- Не в случае острой необходимости я бы рекомендовал от этого воздержаться. Но если ребёнок больной, то в этой ситуации священник может приехать. Что касается отпевания на похоронах, это безусловно, но они должны проходить при минимальном присутствии людей. Честно говоря, лично мне ещё не приходилось в этот период сталкиваться с этим, но вообще мы в таких случаях отказывать не можем.

- Как вы относитесь к QR-кодам и прочей оцифровке, активно внедряемой для пропускного режима?

- Очень настороженно. Считаю, что это новая ступень внедрения цифрового контроля над человеком, превращение его в винтик механизма, где известны все детали его жизни и передвижений. Это очень печально и духовно опасно! Я согласен со специалистом в данной сфере Эдвардом Сноуденом, который предупредил, что болезнь уйдёт, а контроль останется. Думаю, что нас пытаются погрузить в некий новый жизненный этап. Сейчас многие говорят о том, что после пандемии мир не будет прежним. Думаю, что для большинства эти слова несут в себе не призыв к духовному очищению и переосмыслению своей жизни, а к погружению общества в новую атмосферу антиутопии, в которой в шкале ценностей абсолютно всё будет прикрываться борьбой за безопасность.

- По сути, каждый вынужденно станет «человеком в смартфоне»?

- Не знаю, станем ли, но опасность есть. В прошлом все бежали скупать газеты, чтобы узнать о происходящем, сейчас новым средством информации является тот же смартфон. А вот что касается QR-кодов и чипизации, то это несёт колоссальную духовную и общественную опасность и фактическое обнуление такой ценности, как человеческая свобода. Поэтому происходящее вызывает не то чтобы паническое состояние, но настороженность.

- У Вас есть QR-код для передвижения?

- Я получил номер пропуска по СМС. И сам факт этого, конечно, смущает. Хотя это и не грех, но то, что именно такая мера понадобилась, смутительно.

- Недавно митрополит Илларион заявил, что во время карантина можно исповедоваться по скайпу. Как считаете?

- Конечно, практика исповеди по скайпу или телефону для нас неприемлема. А что, если средство связи у кого-то прослушивается? Я не о России говорю, а вообще, ведь наша Церковь находится на территории многих государств! Это нарушение тайны исповедания. Но есть исключительные случаи. К примеру, в 1905 году озверевшая революционная толпа ворвалась в резиденцию одного из российских губернаторов с целью его убить. Он забаррикадировался в кабинете, и, поняв, что пришёл его смертный час, позвонил местному епископу и буквально за несколько минут до своей смерти исповедался ему по телефону. Когда нет выбора, если человек умирает, и священник не может до него доехать, то, думаю, Бог услышит и примет такую исповедь. В Церкви всегда в случае смертельной опасности есть какие-то снисхождения. Полагаю, что митрополит Илларион также имел в виду исключительные случаи. Но массовое введение подобных исповедей, пусть и на определённый период, неприемлемо.

- Пасха празднуется 40 дней. Мы надеемся, что за этот период карантин закончится, и все смогут причаститься Святых Христовых Тайн. Ваше пастырское слово для наших читателей?

- Дорогие мои, не нужно паниковать! И тем, кто страшно боится заболеть, и тем, кто осуждает священноначалие за принятие ограничительных мер. Эта ситуация нам дана для того, чтобы мы сплотились как Церковь, как приходы и общины вокруг наших храмов. Мы должны осознать, что мы - община, сплочённая вокруг Господа нашего Иисуса Христа, любящая друг друга и помогающая друг другу. Ещё важно помнить, что когда можно было свободно посещать храмы, многие этого не делали. Теперь же, когда будет возможность всем нам вернуться в храмы, мы сможем заново оценить радость общения с Господом. Когда Бог благословит снова всем собраться, мы должны с новыми усилиями продолжить своё спасительное служение. Помните о том, что всякие невзгоды пройдут. И, конечно же, Воскресение Христово никто никогда не сможет отменить: ни болезнь, ни санитарные нормы, ни указы! Оно будет всегда, люди всегда смогут услышать от Церкви «Христос Воскресе!» и ответить «Воистину Воскресе!»