«Все это ради помощи малоимущим», налоговики решили создать специальный реестр, чтобы следить за доходами каждой российской семьи

Аргументы Недели → Общество 13+

17 апреля 2020, 10:55 [ «Аргументы Недели» ]

В новую налоговую базу попадут все источники россиян – данные с банковских карт, любые денежные поступления, переводы и прочие финансовые источники. Замглава ФНС Виталий Колесников сообщает, что всё это ради того, чтобы помогать малоимущим семьям.

«Реестр позволит выстроить на основании данных человека его семейные связи. Потом можно будет рассчитать доход семьи, среднедушевые доходы, поставить любые контроли, любые пороги и оказывать соответственно, правительству, президенту ту помощь, которая будет нужна именно в данном случае», - уверенно заявил силовик.

Соответствующий законопроект уже находится на рассмотрении в Госдуме. Остается гадать, когда налоговики доберутся до наших заначек под подушкой.