В Приморье из-за проблем с электронными пропусками профильного министра отправили в отставку

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17 апреля 2020, 10:35 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В Приморском крае в отставку отправили регионального министра цифрового развития и связи Сергея Максимчука. Указ об этом подписал губернатор Олег Кожемяко, он опубликован на сайте регионального правительства.

«Олег Кожемяко остался недоволен работой министра – за время работы не достигнут показатель эффективности цифрового развития региона, не обеспечено внедрение программы «Умный город» и других важных для края проектов», – говорится в официальном сообщении приморских властей.

Также отмечается, что «с введением режима полной самоизоляции в крае губернатор поручил министру обеспечить запуск электронной системы пропусков и эффективное дистанционное обучение в образовательных организациях края». Именно это поручение и было провалено.

Местные СМИ сообщают, что еще 6 апреля Максимчук анонсировал введение в Приморье системы электронных пропусков на период самоизоляции. Однако все это происходило со сбоями, в итоге от электронных пропусков решили отказаться.

В официальном сообщении по поводу отставки Максимчука также говорится, что «за время его работы не достигнут показатель эффективности цифрового развития региона, не обеспечено внедрение программы «Умный город» и других важных для края проектов».

Ранее сообщалось, что в Пятигорске из-за коронавируса ушел в отставку глава города Андрей Скрипник.