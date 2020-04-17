Володин: Решение президента по переносу парада Победы вынужденное, но правильное

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17 апреля 2020, 10:12 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

Депутаты Госдумы поддержали решение Путина о переносе парада Победы на более поздний срок. Об этом заявил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

«Перенос парада Победы – решение вынужденное, но в нынешней ситуации единственно правильное. Мы поддерживаем президента в этом решении, в первую очередь он думает о жизни граждан нашей страны. Безопасность людей, их здоровье – приоритет для государства», – сказал спикер ГД.

Володин также добавил, что праздник 9 мая все отметят дома, потому что сейчас «мы должны с еще большей ответственностью относиться к здоровью наших ветеранов, наших бабушек и дедушек, родных и близких»

«Мы обязательно поздравим наших ветеранов, а парад и Бессмертный полк, как сказал президент, обязательно пройдут в этом году», – сказал Володин.

Накануне Путин обратился к участникам акции «Бессмертный полк».