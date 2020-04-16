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16 апреля 2020, 19:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Kremlin Pool/Global Look Press, Владимир Путин

Глава российского государства Владимир Путин обратился к участникам акции "Бессмертный полк", которая в числе других массовых мероприятий будет отменена из-за пандемии коронавируса, подчеркнув, что разделяет их чувства.

Президент отметил, что все последние годы учавствует "в этом впечатляющем, ни с чем не сравнимом шествии". Владимир Путин пообещал, что будет сделано "все необходимое, чтобы ветераны чувствовали нашу заботу и благодарность".



Владимир Путин объявил о переносе с 9 мая Парада победы и массовых праздничных мероприятий по случаю 75-летия Победы в Великой отечественной войне. Как объяснил Путин, все понимают, что такое дата 9 мая.