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Путин обратился к участникам акции «Бессмертный полк»

, 19:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Путин обратился к участникам акции «Бессмертный полк»
Kremlin Pool/Global Look Press, Владимир Путин

Глава российского государства Владимир Путин обратился к участникам акции "Бессмертный полк", которая в числе других массовых мероприятий будет отменена из-за пандемии коронавируса, подчеркнув, что разделяет их чувства.

Президент отметил,  что все последние годы учавствует "в этом впечатляющем, ни с чем не сравнимом шествии". Владимир Путин пообещал, что будет сделано "все необходимое, чтобы ветераны чувствовали нашу заботу и благодарность".

Владимир Путин объявил о переносе с 9 мая Парада победы и массовых праздничных мероприятий по случаю 75-летия Победы в Великой отечественной войне. Как объяснил Путин, все понимают, что такое дата 9 мая.

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