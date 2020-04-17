На Южном Урале из-за коронавируса охотникам запретили открывать весенний сезон

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17 апреля 2020, 09:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Фото: соцсети

Челябинская область стала 45-м регионом РФ, где власти решили не открывать весенний сезон охоты.

В областном министерстве экологии сообщили, что охоту предполагалось открыть на 10 дней на юге области с 18 апреля, в иных районах – с 25 апреля.

«Но, в связи с режимом самоизоляции федеральными органами рекомендовано ограничить любые ее виды», – пояснили в ведомстве.

Сообщается также, что властям региона такое решение далось нелегко – в регионе начала сезона ждали более 15 тысяч охотников.

Ранее сообщалось, что южноуральцев, прибывающих из Москвы и Санкт-Петербурга, отправят на карантин.