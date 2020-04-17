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«Ближайшие недели будут трудными для Москвы». Пик заболеваемости коронавирусом придется на следующие две-три недели

, 09:55 [ «Аргументы Недели» ]

«Ближайшие недели будут трудными для Москвы». Пик заболеваемости коронавирусом придется на следующие две-три недели

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве придется на следующие две-три недели, заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова. Ближайшие недели будут очень трудными  для Москвы.

Основная нагрузка по борьбе с коронавирусом ложится на врачей. Но, как Москва справится с пандемией, зависит не только от медработников, но и от решений властей и сознательности граждан в соблюдении правил карантина.

Благодаря предварительной работе за последние два месяца борьбы с пандемией городская система здравоохранения подготовлена к новым вызовам, заявила чиновница.

БИ
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