Роспотребнадзор предлагает пять шагов, чтобы приблизить окончание карантинных мероприятий

Аргументы Недели → Общество 13+

17 апреля 2020, 08:24 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для того, чтобы предлагает сделать пять шагов, чтобы приблизить окончание режима самоизоляции и других карантинных мер. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Роспотребнадзор предлагает делать пять шагов: оставаться дома, поддерживать в доме чистоту, используя дезинфицирующие средства, общаться с родственниками, используя средства современной связи и коммуникации, в случае крайней необходимости, при выходе из дома обязательно использовать маску, закрывающую дыхательные пути, а также соблюдать дистанцию с окружающими людьми 1,5-2 метра, мыть руки с мылом и применять антисептические средства.

Кроме этого, рекомендуется соблюдать все требования санитарных врачей, по мнению которых победить пандемию можно только общими усилиями.

В настоящее время в мире зарегистрировано более 2 млн случаев заболеваний новой коронавирусной инфекцией.

«Сегодня главной задачей остается победа над коронавирусной инфекцией, достичь которой мы можем только совместными усилиями. Весь мир борется с пандемией этой болезни, значительная часть пути уже пройдена. Временные ограничения необходимы, чтобы сберечь себя, своих близких и обезопасить окружающих нас людей от беды», – говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре добавили, что чем ответственнее каждый из россиян относится к режиму временных ограничений, тем быстрее страна сможет «вернуться к активной жизни и повседневным делам».

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал школьникам меньше пользоваться гаджетами.