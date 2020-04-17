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Синоптик поделился, какие регионы окажутся в зоне аномального тепла в ближайшие дни

, 08:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tass

Синоптик поделился, какие регионы окажутся в зоне аномального тепла в ближайшие дни
pixabay.com

Сообщается, что климатическая норма будет превышена на 12-16 градусов в Салехарде, на севере Западной Сибири и в Красноярском крае в ближайшие пять дней. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик отметил: это совершенно необычная ситуация, когда в Салехарде, на севере Тюменской области, на севере Западной Сибири, Красноярского края температура такая же, как в Москве. Там аномалии обычно достигают 12-16 градусов со знаком плюс. По словам Вильфанда, такая теплая погода связана с перемещением теплых воздушных масс по восточной периферии циклона.

Ранее специалисты МЧС России рекомендуют отказаться от ношения защитных масок на улице в условиях пандемии. 

ЕЧ
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