Синоптик поделился, какие регионы окажутся в зоне аномального тепла в ближайшие дни

Сообщается, что климатическая норма будет превышена на 12-16 градусов в Салехарде, на севере Западной Сибири и в Красноярском крае в ближайшие пять дней. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Синоптик отметил: это совершенно необычная ситуация, когда в Салехарде, на севере Тюменской области, на севере Западной Сибири, Красноярского края температура такая же, как в Москве. Там аномалии обычно достигают 12-16 градусов со знаком плюс. По словам Вильфанда, такая теплая погода связана с перемещением теплых воздушных масс по восточной периферии циклона.
Ранее специалисты МЧС России рекомендуют отказаться от ношения защитных масок на улице в условиях пандемии.