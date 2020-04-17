В Якутии за сутки выявлено 11 новых случаев заражения COVID-19

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17 апреля 2020, 07:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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В Якутии за сутки выявили одиннадцать новых случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщил в пятницу, 17 апреля, на ежедневном брифинге глава республики Айсен Николаев.

Всего в регионе число заболевших коронавирусной инфекцией достигло 47 пациентов, 32 жителя проходят лечение в больницах.

Николаев напомнил о необходимости режима самоизоляции для всех граждан, в особенности детей, так как они могут быть просто носителями и передавать инфекцию взрослым. Также он отметил пять новых случаев заражения COVID-19 в Якутске.

Ранее в Хабаровском крае скончался третий пациент с подтвержденным коронавирусом.