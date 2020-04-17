В Хабаровском крае скончался третий житель с подтвержденным коронавирусом

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17 апреля 2020, 07:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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Известно, что в Хабаровском крае скончался третий пациент с подтвержденным коронавирусом. Мужчине было 85 лет.

У заболевшего была двусторонняя вирусная пневмония, вызванная коронавирусом COVID-19 и множественной хронической патологией.

В настоящее время в регионе коронавирусная инфекция подтверждена у 91 человека. Всего на лечении в Хабаровске, селе Богородское и Советской Гавани находятся 78 жителей с COVID-19. Семь из них - в тяжелом состоянии, шесть - на аппарате ИВЛ, в том числе пятеро старше 70 лет

За минувшие сутки в стационары края госпитализированы 33 пациента с подозрением на коронавирус нового типа, семь контактировавших с заболевшими помещены в изолятор.

Ранее заседание оперативного штаба в Адыгее началось с приятной новости – пациентка майкопской инфекционной больницы, у которой был выявлен коронавирус, родила мальчика.