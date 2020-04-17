Все новости >>

Аргументы Недели Общество

Губернатор Кубани распорядился выделить 78 млн рублей на выплаты медикам

, 00:28 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Губернатор Кубани распорядился выделить 78 млн рублей на выплаты медикам

Дополнительные средства получат также медработники, помогающие людям из групп риска заражения инфекцией.

Порядка 78 млн рублей выделили из резервного фонда Кубани сотрудникам государственных медучреждений которые в особых условиях работают с людьми с короновирусной инфекцией.

Благодаря этим краевым средствам и федеральному финансированию в апреле, мае и июне врачи, лечащие больных коронавирусом, получат надбавку в 130 тысяч рублей, средний персонал – 75 тысяч, младший – 40 тысяч.

В службе скорой помощи врачи – по 74 тысячи, средний персонал – 37 тысяч, водители – 25 тысяч рублей.

ХС