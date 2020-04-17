Губернатор Кубани распорядился выделить 78 млн рублей на выплаты медикам

Аргументы Недели → Общество

17 апреля 2020, 00:28 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Дополнительные средства получат также медработники, помогающие людям из групп риска заражения инфекцией.

Порядка 78 млн рублей выделили из резервного фонда Кубани сотрудникам государственных медучреждений которые в особых условиях работают с людьми с короновирусной инфекцией.

Благодаря этим краевым средствам и федеральному финансированию в апреле, мае и июне врачи, лечащие больных коронавирусом, получат надбавку в 130 тысяч рублей, средний персонал – 75 тысяч, младший – 40 тысяч.

В службе скорой помощи врачи – по 74 тысячи, средний персонал – 37 тысяч, водители – 25 тысяч рублей.