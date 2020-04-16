Генсек ООН предупредил о возможной гибели сотен тысяч детей из-за последствий пандемии

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16 апреля 2020, 22:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Антониу Гутерреш, MFA Russia Press Service/Global Look Press

Сотни тысяч детей в 2020 году окажутся под угрозой в результате последствий пандемии коронавируса, говорится в опубликованном сегодня заявлении генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Он призвал семьи и политических лидеров на всех уровнях защитить детей.

Из-за уменьшения доходов меньше средств будет выделяться на здоровое питание, "а это особенно сказывается на детях, беременных женщинах, кормящих матерях", говорится в докладе.

Генсек отметил, что почти все школьники в данный момент не посещают учебные заведения, а ведь для многих это постоянный источник ежедневного питания. При этом дети все чаще становятся свидетелями и жертвами домашнего насилия.

Помимо этого, как отметил Гутерриш, некоторых странах прекратились кампании по вакцинации против кори и полиомиелита. "А с учетом переполненности больниц заболевшие дети могут вовремя не получить лечение", - указал он.