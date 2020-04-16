Правительство поручило использовать незарегистрированный препарат из КНР для лечения коронавируса

Аргументы Недели → Общество 13+

16 апреля 2020, 21:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Russian Government/via Globallookpress.com, Михаил Мишустин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее использовать для лечения COVID-19 гидроксихлорохин. Росздравнадзору поручено следить за эффективностью и безопасностью этого препарата.

Национальному медицинскому исследовательскому центру кардиологии поручено распределять это лекарство среди медорганизаций, в том числе частных клиник.

Отмечается, что 68 600 упаковок гидроксихлорохина Российской Федерации безвозмездно передал Китай. Препарат в России незарегистрирован.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в стране создается национальный запас противомалярийного препарата гидроксихлорохин с целью апробирования в целях борьбы с коронавирусом нового типа.