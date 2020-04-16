Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Правительство поручило использовать незарегистрированный препарат из КНР для лечения коронавируса

, 21:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Правительство поручило использовать незарегистрированный препарат из КНР для лечения коронавируса
Russian Government/via Globallookpress.com, Михаил Мишустин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее использовать для лечения COVID-19 гидроксихлорохин. Росздравнадзору поручено следить за эффективностью и безопасностью этого препарата.

Национальному медицинскому исследовательскому центру кардиологии поручено распределять это лекарство среди медорганизаций, в том числе частных клиник.

Отмечается, что 68 600 упаковок гидроксихлорохина Российской Федерации безвозмездно передал Китай. Препарат в России незарегистрирован.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в стране создается национальный запас противомалярийного препарата гидроксихлорохин с целью апробирования в целях борьбы с коронавирусом нового типа.

НС

Здоровье

Академик РАМН прокомментировал информацию об отсутствии связи коронавируса с пневмонией

Академик РАМН прокомментировал информацию об отсутствии связи коронавируса с пневмонией

Академик РАМН, заслуженный врач России, доктор медицинских наук Александр Карабиненко считает, что для признания этого факта необходимы дополнительные исследования и мнение нескольких экспертов.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью