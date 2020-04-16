Городская клиническая больница скорой медицинской помощи Краснодара закрылась

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16 апреля 2020, 20:18 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Постановлением главного государственного санитарного врача по Краснодарскому краю с 16.04.2020 года на 14 дней закрыта на карантин ГБУЗ Городская клиническая больница скорой медицинской помощи города Краснодара для проведения комплекса необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий.

Основанием для такого решения послужила групповая заболеваемость коронавирусом среди сотрудников лечебного учреждения.

Как ранее сообщал оперативный штаб, в отделение травматологии БСМП в экстренном порядке поступила женщина 78 лет. Диагноз – закрытый перелом левой бедренной кости. У женщины были взяты анализы и оказана соответствующая помощь.Через несколько дней у пациентки появились признаки ОРИ. Компьютерная томография показала признаки двухсторонней пневмонии, что является одним из осложнений при коронавирусе. Женщина сразу была переведена в инфекционную больницу Краснодара. В тот же день отделение травматологии БСМП было закрыто на карантин. В инфекционной больнице врачи несколько дней боролись за жизнь пациентки, но спасти ее не удалось.

Одновременно в БСМП начали подтверждаться тесты на коронавирус у медиков, которые оказывали помощь женщине.

Несмотря на закрытие отделения травматологии, распространение вируса среди коллектива продолжилось. Поэтому Роспотребнадзором принято решение о закрытии всей больницы на карантин для проведения комплекса санитарно-эпидемиологических мероприятий.

Больница приостановила прием пациентов. Персонал и пациенты в настоящее время находятся в медучреждении круглосуточно. Пациенты получают лечение в соответствии с заболеваниями, проводится тестирование персонала и больных на коронавирус, обеззараживание помещений.

Входящая в состав БСМП служба «скорой медицинской помощи» со всеми десятью подстанциями продолжает работу в прежнем режиме. Определены медицинские учреждения, которые примут больных для оказания неотложной помощи.