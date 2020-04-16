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Родственники отказались забрать 96-летнюю женщину из больницы из-за коронавируса

, 20:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: "360"

Родственники отказались забрать 96-летнюю женщину из больницы из-за коронавируса
pixabay.com

Пожилая женщина попала в больницу после того, как потеряла сознание и упала в ванной. Теперь семья отказывается ее забирать, пока женщине не сделают тест на коронавирусную инфекцию.

 Руководство больницы обратилось за помощью в департамент соцобеспечения, но там ничем не смогли помочь в сложившейся ситуации. Как рассказал внук 96-летней москвички, она могла что-то "подцепить" в больнице, поэтому все боятся ее забирать. После того, как будет отрицательный тест, обязательно привезут ее домой. Внук разговаривал с главврачом больницы и тот обещал решить вопрос с тестом.

Ранее стало известно, что женщина на протяжении трёх недель строго соблюдала все правила самоизоляции, однако все равно заразилась коронавирусом.

НС

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