Латвийский врач: не все, что пишут в интернете о коронавирусе – правда

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16 апреля 2020, 16:56 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Член правления 2-й рижской больницы Янис Петронис, фото соцсети

Поток информации о коронавирусе идет ежедневно. Практически все мировые СМИ забиты материалами об этой заразе. Как разобраться в данной информации? Что есть правда, а что есть ложь? Специально для «Аргументов Недели» интервью с членом правления 2-й рижской больницы Янисом Петронисом.

-Янис, разобраться, простите, в море информации о коронавирусе – сложно. Ясно только одно, что он существует. Многие СМИ пишут, что от летучих мышей и от других животных человек получил вирус. Где правда?

-Я думаю, что не следует все бездумно читать о коронавирусе, что пишут в интернете. Конкретных доказательств о том, что животные могут быть разносчиками вируса – нет. Я уверен, что животные не имеют отношения к коронавирусу. Это неверная информация. Но, если вы погладили бездомного кота на улице, то руки помыть надо. Элементарная безопасность.

-Сегодня остро поднят вопрос о вакцинации. Есть мнение, что вакцина от пневмонии обязательно защитит от коронавируса. Так ли это?

-Вакцина от пневмонии не защитит человека от коронавируса. Это просто слухи. Ученые всего мира работают над созданием вакцины от коронавируса. Но, что касается прививок, то они необходимы человеку. Сейчас стало модно говорить, что организм сам справится с заболеванием, и вакцины – «зло». Большей глупости я не видел! Нужно делать прививки от гриппа, клещевого энцефалита, от ветрянки и т.д. Что вы думаете? Врачи всего мира, простите, глупы? Нет, те, кто высказался против прививок – глупы и безответственны!

-Есть много советчиков, которые рекомендуют, как защититься от коронавируса: промывать нос, закапывать чеснок (в рот, нос), пить водку с перцем и медом и т.д. Насколько натуральные продукты могут защитить человека от коронавируса?

-Вы понимаете, что говорите? В нос сок чеснока? Вы всю слизистую уничтожите. Что за дикость? Чеснок, лук, имбирь следует употреблять в пищу. Промывать нос физраствором хорошо при обычной простуде. Но я не уверен, что это поможет от коронавируса.

-Есть мнение, что коронавирус передается даже половым путем… Это так?

-Ну, если вы с инфицированным человеком в контакте… Коронавирус передается воздушно-капельным путем, и инкубационный период – 14 дней.

-И совсем люди запутались в симптомах коронавируса! Типичные симптомы есть?

-Конечно. Но, организм человека индивидуален. Можно перенести заболевание в легкой, средней, тяжелой форме. Сегодня уже точно известно, что при коронавирусе повышается температура, кашель, мышечная слабость, упадок сил, затрудненное дыхание. Но может болезнь проходить и в более легкой форме. Все зависит от иммунитета человека.

-Как вы считаете, на убыль, когда пойдет вирус?

-Уже идет. Я так думаю… Не все так страшно. Будьте здоровы?

-Благодарю за беседу.