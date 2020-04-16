Россияне стали жаловаться на принуждение к увольнению и отпуска без сохранения зарплаты

Аргументы Недели → Общество 13+

16 апреля 2020, 16:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: pixabay.com

Сотрудники множества российских компаний направляют в Роструд жалобы о том, что руководство вынуждает их уйти в отпуск без сохранения зарплаты или вовсе написать заявление на увольнение.

Отмечается, что такого рода притеснения работников начались после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о нерабочих днях из-за распространения коронавирусной инфекции. В ведомстве заявили, что каждую такую жалобу проверяет инспекция. Также специалисты подчеркнули, что работодатель не имеет право сокращать зарплату подчиненным.

«По нарушениям, связанным с невыплатой заработной платы или незаконным увольнением, могут назначаться проверки», - добавили в Роструде.