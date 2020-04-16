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16 апреля 2020, 15:02 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Краснодарскому краю информирует о переносе срока предоставления отчетности для некоммерческих организаций.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2020 № 505 «О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2006 г. № 212» перенесен срок предоставления отчетности для некоммерческих организаций.

Предусмотренную постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2006 г. № 212 «О мерах по реализации отдельных положений федеральных законов, регулирующих деятельность некоммерческих организаций» отчетность за 2019 год некоммерческим организациям, зарегистрированным на территории Краснодарского края, необходимо представить не позднее 1 июня 2020 года.