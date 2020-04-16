Руководителям вузов и НИИ могут разрешить занимать должность до 70 лет

Профильный комитет Совета Федерации поддержал изменения в Трудовой кодекс, повышающие предельный возраст ректоров вузов и руководителей научных организаций.
Согласно документу, предлагается повысить предельный возраст пребывания в должности ректора образовательной организации или руководителя научной организации с 65 до 70 лет, независимо от срока действия заключенных с ними трудовых договоров.
Кроме этого, предлагается ввести ограничение продолжительности пребывания лица в такой должности в одной и той же организации – не более трех сроков, каждый из которых не может превышать 5 лет.
Ранее Совет Федерации принял законы по противодействию коронавирусу.