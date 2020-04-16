Руководителям вузов и НИИ могут разрешить занимать должность до 70 лет

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16 апреля 2020, 14:54 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Совета Федерации РФ

Профильный комитет Совета Федерации поддержал изменения в Трудовой кодекс, повышающие предельный возраст ректоров вузов и руководителей научных организаций.

Согласно документу, предлагается повысить предельный возраст пребывания в должности ректора образовательной организации или руководителя научной организации с 65 до 70 лет, независимо от срока действия заключенных с ними трудовых договоров.

Кроме этого, предлагается ввести ограничение продолжительности пребывания лица в такой должности в одной и той же организации – не более трех сроков, каждый из которых не может превышать 5 лет.

Ранее Совет Федерации принял законы по противодействию коронавирусу.