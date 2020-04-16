Челябинский священнослужитель рассказал, зачем в Конституции упоминать Бога

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16 апреля 2020, 15:17 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Вячеслава Шишкоедова («Южноуральская панорама»)

Секретарь Челябинской епархии Игорь Шестаков считает целесообразным упоминание о Боге о основном законе страны.

Свою точку зрения Игорь Шестаков высказал в беседе с журналистом издания «Южноуральская панорама». Напомним, статью 67 Конституции предложено дополнить словами «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, (…) признает исторически сложившееся государственное единство». Игорь Шестаков уверен, что этот шаг говорит о здравомыслии власти и характеризует отношения между государством и церковью.

«Я совершенно согласен с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, который, к слову, первым выступил с предложением вписать упоминание о Боге в Конституцию. Логика проста: если в гимне может быть строка «Богом хранимая родная земля», то и в самом деле, почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции? Действительно, большинство в России верят в Бога, будь то христиане, мусульмане или последователи других конфессий», — сказал Игорь Шестаков.

Напомним, что предложение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла включить в конституцию упоминание о Боге вызвало дискуссию. Широкое обсуждение этой темы предлагал организовать глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, по вопросам религиозных и общественных объединений Сергей Гаврилов.Его поддержали многие другие депутаты. Президент принял эту поправку, но она будет соседствовать с нормой первой главы Конституции, в которой говорится, что Россия — светское государство и никакая религия не может быть установлена в качестве государственной или обязательной.