Прямые эфиры в Instagram проведут для кубанских предпринимателей

Аргументы Недели → Общество

16 апреля 2020, 14:35 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Краснодарском крае предприниматели смогут задать вопросы руководителям региональных ведомств во время прямого эфира в Instagram.

Уже в пятницу, 17 апреля, бизнесмены смогут задать руководителям краевых ведомств интересующие вопросы. Первый эфир состоится в 15:00.

Предприниматели узнают, на какую господдержку они могут рассчитывать, какие меры и инструменты поддержки в регионе уже существуют, в также получат ответы на другие интересующие их вопросы.

Принять участие в прямом эфире в Instagram можно на официальных аккаунтах телеканала «Кубань24», краевой газеты «Кубанские новости» и регионального проекта по предпринимательству «Мой Бизнес».