Агрессивный карантин: что делать жертвам домашнего насилия

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16 апреля 2020, 13:58 [ «Аргументы Недели» ]

Домашнее насилие, фото соцсети

Статистику роста домашнего насилия во время распространения коронавируса в нашей стране мы не сможем оценить даже по окончании пандемии. Данных по таким обращениям нет, и в ближайшее время не будет. Россия - единственная страна в Совете Европы, где нет закона против домашнего насилия.

Социальная напряженность, неуверенность в будущем и потеря работы из-за пандемии, по мнению экспертов, стали благодатной почвой для агрессии - особенно в тех семьях, где случаи насилия встречались и раньше.

«Существуют механизмы внутреннего сдерживания. Для некоторых семей нагрузку снимало даже наличие у мужа любовницы. Кому-то из моих клиентов-мужчин я советовала заниматься боксом или ходить в тир. При этом снятие напряжения могло происходить даже неосознанно, та же рыбалка могла снять напряжение с жены. Во время карантина возможности для альтернативной жизни исчезли», - рассказывает психолог Зара Арутюнян.

Эксперты отмечают, что самым страшным для жертв домашнего насилия в период самоизоляции является отсутствие инструментов защиты.

«Стоит делить ситуации по принципу «есть угроза жизни и здоровья или нет». Если мы понимаем, что в сложившейся [семейной] ситуации присутствует насилие, но мы не можем найти из нее выход, приходится только выживать и мимикрировать. Если насилие угрожает жизни, мы должны аккуратно искать пути помощи», - поясняет правозащитница Мари Давтян.

Как отмечают эксперты, в случае, если ситуация становится опасной для жизни, нужно первым делом покинуть жилье, и впоследствии обратиться в травмпункт или полицию. Если возможности покинуть дом нет — необходимо пытаться дозвониться в полицию, просить помочь это сделать родственников и друзей.