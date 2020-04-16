Число постов и комментариев в соцсетях заметно выросло в режиме самоизоляции

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16 апреля 2020, 13:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Фото: Pixabay

Эксперты говорят, что пользователи социальных сетей «ВКонтакте», Facebook, «Одноклассники» и Instagram стали публиковать на 17% больше постов. Это связано, в первую очередь, с введением режима режима самоизоляции.

Сервис для публикации и аналитики в соцсетях «Амплифер» анализировал обезличенные данные активности более 4,3 тыс. своих пользователей в России с 30 марта по 12 апреля, а также подписчиков их страниц в социальных сетях, а затем провел сравнение с данными с 1 января по 29 марта этого года.

Как выяснилось, больше всего количество постов выросло в Instagram – на 57,3%. В Facebook стали публиковать на 25,2% больше постов, во «ВКонтакте» – на 10,2%, в «Одноклассниках» – на 9,1%, говорится в исследовании. Темп прироста подписчиков за первые две недели самоизоляции также вырос – в 2,6 раза.

Судя по результатам исследования, многие в режиме самоизоляции предпочитают просто просматривать ленты соцсетей. Благодаря пассивным пользователям, охват публикаций в основных соцсетях тоже вырос: в Facebook число просмотров публикаций в среднем выросло на 45,2%, во «ВКонтакте» – на 75,6%, в «Одноклассниках» – на 53,7%.

Ранее сообщалось, что житель Северной Осетии попал под уголовную статью за фейк о коронавирусе в соцсетях.