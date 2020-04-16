Россияне готовы к продлению карантинных мер

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16 апреля 2020, 12:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

Фото: pixabay.com

Россияне ответили, готовы ли они к продлению всеобщего режима самоизоляции и как они оценивают необходимость проводить все свободное время в окружении членов семьи.

88% респондентов заявили, что согласны соблюдать принимаемые правительством меры, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции. 60% опрошенных признались, что готовы поддержать решение о продлении карантинных мер в мае, если такое последует.

При этом чуть меньше половины россиян положительно относятся к изоляции в кругу семьи. 40% заявили, что в этом есть больше положительных моментов, чем отрицательных.