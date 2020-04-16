Крымчане уже нагуляли штрафов на миллион

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16 апреля 2020, 12:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Невыгодные прогулки крымчан, фото an-crimea.ru

Административные протоколы составлены на 208 человек (в основном подростки). Нарушители-пенсионеры не наказываются.

Представитель полиции доложил сегодня (16 апреля) на оперативном штабе, что из всех нарушителей только четверо обратились с жалобами на действия правоохранителей. «Это значит, что ко всем подходят индивидуально», - сделал вывод докладчик.

По его словам, основная группа нарушителей – это подростки в вечернее время. На них составлены административные протоколы по статье 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях.

Людей пожилого возраста, находящихся на улице без оснований, выявили за вчерашний день 188 человек. «Все анкетированы, отправлены по домам», - сказал представитель МВД.

Напомним, что с 15 апреля за нарушения правил появления на улице налагается штраф – 4000 рублей за первое нарушение и 5000 за повторные. Водителей наказывают суммой в 5000.