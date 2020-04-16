Сельхознаука: приказано добить?

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16 апреля 2020, 12:11 [ «Аргументы Недели», Александр Григорьев ]

Агроном, фото соцсети

Научно-исследовательские институты сельскохозяйственной направленности отправят тихо помирать в Минсельхоз?

Российской сельхознауке не просто не везет, но не везет фатально. Кто только ей не управлял, кто только ее не хаял. А между тем, огромными урожаями зерна, пшеницы в частности мы обязаны именно ей. Экспорту на десятки миллиардов долларов тоже. И это явно кому-то мешает. Видимо, принято решение добить ее, несчастную, передав из Миннауки в Минсельхоз.

Разговоры о том, что все сельхоз НИИ должны быть собраны под крылом самолета, простите, Минсельхоза, периодически возникают уже с десяток лет. Сейчас, похоже, все идет к печальной развязке. Истерия вокруг коронованного вируса прекрасная дымовая завеса.

Мотивировка начальников села понятна. Чем больше объектов – тем серьезней финансовые потоки и тем больше аппаратный вес. Когда в стране все завязано не на государственный результат, а на бабло, вероятно, по-другому быть не может. Но исходя из стратегических интересов страны – быть должно.

По информации «АН» уже несколько ведущих институтов (в том числе, ВИР им. Вавилова, Всероссийский институт животноводства и другие) провели Ученые Советы и четко высказали свою позицию: «Это конец всем научным перспективам!».

- Даже, исходя из постановлений правительства, стратегические цели этих двух ведомств кардинально различаются. Минсельхоз нацелен на достижение рыночного результата здесь и сейчас, но используя достижения науки. Миннауки – дать эти достижения, но не здесь и не сейчас. Если собрать в одной комнате девять беременных, то это не значит, что они родят через месяц.

Если задачи будут ставить чиновники от села, то это неизбежно приведет к деградации фундаментальных и поисковых исследований, перепрофилированию научно-исследовательской тематики в области фундаментальных исследований. А без фундаментальных исследований не может быть развития отрасли и определения стратегической перспективы, - говорит директор ВНИИ сельскохозяйственной биотехнологии», академик РАН Геннадий Карлов.

Если перевести на русский язык слова академика Карлова, то в случае передачи институты просто увязнут в прикладных задачах сегодняшнего дня, забыв о дне завтрашнем.

Примечательно, что официальных документов ни их одного из ведомств никто не видел. На всех Ученых советах директора говорили примерно следующее: «есть мнение». Получить комментарии, видимо, по этой же причине в обоих министерствах пока не удалось. Видимо, пока ситуация не решена окончательно.

О новом смертоносном законопроекте по селекции, о похоронах сельхознауки и странной ситуации вокруг Института им. Вавилова и его уникальной коллекции читайте в ближайших номерах «АН».