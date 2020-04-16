Аналитик назвал число россиян, которые покинут города из-за коронавируса

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16 апреля 2020, 11:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

фото: pixabay.com

Аналитик Андрей Дальнов считает, что большая часть россиян переедет из крупных городов в села и деревни. По его словам, в далеких от мегаполиса местах привычный ритм жизни не меняется из-за внешних факторов, в том числе кризиса и эпидемиологической ситуации, сообщает kp.ru.

Дальнов отметил, что сейчас наблюдается тенденция к переезду в сельскую местность из городов. Кроме того, он считает, что за город переедут от 2-3 млн чел.

«Изменение структуры занятости населения и структуры потребления продовольствия, безусловно, будут оказывать влияние на граждан. Вообще откуда взялась эта цифра в 2-3 миллиона потенциальных возвращенцев-горожан? Из статистики переезда селян в города. Но инфраструктура в селах на данный момент осталась … Сейчас в деревне вы можете выйти во двор или в лес, пробежаться или просто погулять. То есть, в кризис, вы можете не менять свои привычки», - пояснил он.