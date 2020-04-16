Штраф до 50 тысяч рублей за повторное нарушение в режиме повышенной готовности

Аргументы Недели → Общество

16 апреля 2020, 11:30 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

admkrai.krasnodar.ru

Правила поведения определены 215 постановлением губернатора Краснодарского края от 11 апреля.

На Кубани режим самоизоляции жители и гости обязаны соблюдать до 18 апреля.

При невыполнении правил, нарушителей будут привлекать к административной ответственности. Соответствующий режим введен в крае 129 постановлением губернатора.

Нарушениями повышенной готовности являются пешие прогулки, поход в гости, занятия спортом на уличных тренажерах. Также нельзя собираться большими компаниями, использовать личные автомобили без специального пропуска (исключение – временной промежуток с 10.00 до 16.00, когда люди могут воспользоваться личным транспортом для решения накопившихся проблем).

Согласно 20.6.1 КоАП физлица за нарушение правил могут получить предупреждение или штраф в размере от 1 тысячи до 30 тысяч рублей. В случае повторного несоблюдения норм – от 15 тысяч до 50 тысяч рублей.

Должностным лицам за первое нарушение грозит штраф от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, за последующее – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет.

Юридическому лицу могут выписать протокол об административном правонарушении на сумму от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. При повторном нарушении – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.