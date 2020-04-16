Как работает закон о банкротстве расскажут в прямом эфире эксперты

Аргументы Недели → Общество 13+

16 апреля 2020, 11:03 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Когда бизнес вместо прибыли начинает приносить лишь убытки и долги, большинство юридических лиц обращаются к одному из самых надежных и, что самое важное, законных способов ликвидировать убыточную компанию – процессу банкротства.



Для участия в банкротном споре необходимо дополнительно в совершенстве знать узкоспециальные нормативные акты и обширную судебную практику, регулирующие спорные правоотношения.

Об этом расскажут в прямом эфире два эксперта – Инна Арендаренко, адвокат, кандидат юридических наук, и Денис Мушинский, финансовый директор, бизнес-тренер, эксперт в области налогообложения, финансов и кредита.

Основные вопросы:

1. В каких случаях можно реализовать процедуру банкротства.

2. Как к ней подготовиться.

3. Законные маневры во время банкротства.

4. Сколько стоит банкротство и можно ли с его помощью вернуть деньги.

Подключайтесь в четверг 16 апреля в 19:00 и получите ответы от опытных спикеров из первых уст. Эфир пройдет в сети Instagram на страницах экспертов: @inna.arendarenko и @denismushinskiy