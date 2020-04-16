В России за сутки умерли более 30 пациентов с коронавирусом

Аргументы Недели → Общество 13+

16 апреля 2020, 11:26 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что в России за минувшие сутки скончались 34 пациента с диагностированным у них коронавирусом нового типа. Об этом стало известно в четверг, 16 апреля.

«За сутки умерло 34 пациента с коронавирусом... За весь период по России умерло 232 человека», - уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на сегодняшний день в России зарегистрировано 27 938 случаев коронавируса в 84 регионах, из них 2304-выздоровели.

При этом за сутки выявлено около 3,5 тыс. человек. Наибольшее количество заболевших в Москве - 1370, Московской области - 467 и Санкт-Петербурге - 154.