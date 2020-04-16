В Удмуртии два человека умерли от коронавирусной инфекции

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16 апреля 2020, 11:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: udm-info.ru

Фото: Pixabay

По словам главы республики Александра Бречалова, оба умерших мужчины, которым было 62 и 68 лет, имели тяжелые хронические заболевания. По мнению медработников, коронавирусная инфекция стала сопутствующей болезнью.

Бречалов также сообщил, что в двух районах республики с 16 апреля будет введен карантин, «поскольку масштаб возможного круга контактных лиц большой». На въезд и выезд транспорта будет действовать особый порядок.

В Удмуртии, по данным на 16 апреля, подтверждено 12 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Из них три человека заболели в столице региона.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске зафиксировали второй случай гибели от коронавируса.