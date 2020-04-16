В Карелии выявлено два новых случая заражения COVID-19, среди них врач «скорой»

Глава Карельской республики Артур Парфенчиков сообщил, что в регионе зарегистрированы еще два случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом стало известно в четверг, 16 апреля.
«Два новых случая коронавирусной инфекции подтверждены у жителей Петрозаводска: 1 – мужчина, 2 – женщина, она врач станции скорой помощи», - уточнил он.
Кроме того, Парфенчиков отметил, что с заразившейся женщиной контактировали 13 человек, все отправлены на карантин. По его словам, всех сотрудников станции тестируют на коронавирус, а также проводят обработку помещений.
В Минздравоохранения объяснили, что она заразилась бытовым путем от супруга.
Общее количество заболевших в Карелии достигло 9 человек.