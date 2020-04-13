Четвертый случай заражения COVID-19 зафиксирован в Карелии

В Карелии подтвержден еще один случай заражения коронавирусной инфекцией. Глава республики Артур Парфенчиков отметил, что в общей сложности COVID-19 выявили к настоящему моменту у четырех человек.

Тест на коронавирус нового типа подтвержден у женщины, которая проходила лечение от пневмонии в республиканской больнице. Она стала четвертой зараженной.