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Четвертый случай заражения COVID-19 зафиксирован в Карелии

, 10:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Четвертый случай заражения COVID-19 зафиксирован в Карелии
пробирки, pixabay.com
В Карелии подтвержден еще один случай заражения коронавирусной инфекцией. Глава республики Артур Парфенчиков отметил, что в общей сложности COVID-19 выявили к настоящему моменту у четырех человек.
 
Тест на коронавирус нового типа подтвержден у женщины, которая проходила лечение от пневмонии в республиканской больнице. Она стала четвертой зараженной.
 
Напомним, с 1 апреля на территории Карелии действует режим самоизоляции из-за коронавирусной инфекции. Не работают туристические объекты, общественный транспорт. Закрыты торговые организации, бары, кафе и рестораны.
ЕТ

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