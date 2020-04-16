Сенатор: На Западе замалчивается или искажается суть российской помощи зарубежным странам

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16 апреля 2020, 10:44 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Совета Федерации РФ

Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов считает, что на Западе не прекращают деструктивную работу, распространяя недостоверную информацию об усилиях России по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

Со стороны Запада, по словам сенатора, «продолжаются также попытки посеять панику среди населения России».

В этой связи Климов отметил, что Временная комиссия Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России продолжит «широкие консультации» по подготовке проекта концепции международной Конвенции по противодействию внешнего вмешательства в суверенные дела государств.

Ранее Совет Федерации принял законы по противодействию коронавирусу.