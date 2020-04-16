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В Челябинской области выросло число зараженных коронавирусом

, 10:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

В Челябинской области выросло число зараженных коронавирусом
Фото: соцсети

К 16 апреля в Челябинской области число зараженных коронавирусом увеличилось на пять и составляет теперь 60.

В областном оперативном штабе сообщили, что 26 из подтверждённых пациентов выздоровели и выписаны, а в больницах остаются 34 человека.

В Челябинской области с 13 апреля власти скорректировали режим карантина. В частности, были открыты некоторые магазины, парикмахерские, мастерские по ремонту обуви и ряд других организаций. Садоводам и дачникам разрешили ездить на участки на личных автомобилях.

Ранее сообщалось, что в Астраханской области число заболевших коронавирусом также достигло 60 человек.

ДВа

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