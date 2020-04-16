В Астраханской области число заболевших коронавирусом достигло 60 человек

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16 апреля 2020, 09:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kaspyinfo.ru

Фото: Pixabay

К 16 апреля в Астраханской области зарегистрированы 60 подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Только за минувшие сутки в области подтвердили 13 новых случаев COVID-19.

В областном Минздраве сообщают, что 1611 человек из очагов распространения коронавируса находятся под наблюдением как контактные с инфицированными. Под амбулаторным наблюдением находятся 1284 человека, еще 2058 человек уже сняли с учета. Кроме того, в инфекционных стационарах с признаками ОРВИ находятся 58 человек.

Сообщается, что 16 апреля в области готовятся к выписке более 20 пациентов. Все они прошли лечение и получили отрицательные результаты контрольных анализов.

Ранее сообщалось, что на Сахалине стоматолог проигнорировал карантин и заразился коронавирусом.