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Оперштаб: в Москве умерли семь пациентов с диагностированным коронавирусом COVID

, 23:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Оперштаб: в Москве умерли семь пациентов с диагностированным коронавирусом COVID
pexels.com

В Москве вечером 15 апреля стало известно, что умерли семь пациентов с диагностированным коронавирусом COVID-19.  "Семь человек с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус умерли в Москве", сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Возраст жертв коронавируса - от 36 до 86 лет. У большинства из них были сопутствующие заболевания гипертония, сахарный диабет, кардиосклероз и онкология.

Ранее  днем 15 апреля столичные власти приводили данные  по коронавирусу за последние сутки: подтверждено 1774 случая заражения коронавирусом.

43 процента среди новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 37 процентов — от 46 до 65 лет, 15 процентов — старше 65 лет, причем почти четыре процента из них — старше 80 лет. Пять процентов среди заболевших — дети. Все пациенты, а также контактировавшие с ними лица, уже находятся под медицинским наблюдением.

Всего в городе, по данным на  первую  половину среды,  было зафиксировано 14 776 случая заражения.  Всего в Москве излечились  более  1016 человек.  106 человек скончались. Число заболевших в России составило 24 490 человек.

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