Вывозной рейс для россиян из Тель-Авива в Москву, запланированный на 20 апреля, отложен

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15 апреля 2020, 22:14 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com

Вывозной рейс для россиян из Тель-Авива (Израиль) в Москву, запланированный Росавиацией на 20 апреля, отложен на неопределенное время. Отложен на неопределенное время и вывозной рейс Дели - Москва.

Росавиация сформировала предварительный график вывоза граждан РФ из зарубежных стран до 20 апреля, в него были включены и рейс из Тель-Авива, и из Индии.

15 апреля в Telegram-канале для вывоза пассажиров из-за рубежа, созданном Минкомсвязью РФ, появилось информация: "Рейс SU 503 Тель-Авив (Израиль) - Москва (Шереметьевро) 20 апреля 2020 года отложен на неопределенное время".

Десятки тысяч россиян оказались в сложной ситуации в разных странах мира из-за пандемии коронавируса.