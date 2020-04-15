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В Ростуризме назвали сроки начали восстановления поездок туристов за границу

, 20:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Ростуризме назвали сроки начали восстановления поездок туристов за границу
Рим, Колизей, фото: pexels.com

Руководитель Ростуризма (федерального агентства по туризму) Зарина Догузова назвала сроки начали восстановления экспортного туризма и возврата к докризисным объемам въездного турпотока.  Письму главы Ростуризма направлено вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.

Зарина Догузова со ссылкой на участников туристического рынка - отельеров, туроператоров, ресторанных и развлекательных центров, владельцев спортивной инфраструктуры - сообщила, что начало восстановления бизнеса прогнозируется не ранее, чем через шесть месяцев с даты снятия действующих ограничений.

"Начало восстановления экспортного туризма и возврата к докризисным объемам выездного туристского потока произойдет не ранее середины 2021 года", - говорится о документе Ростуризма.

Напомним, сейчас за границей остаются десятки тысяч россиян, которые хотят вернуться домой. Несколько российских ведомств занимаются организацией вывоза россиян. 

 

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