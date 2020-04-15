Лавров объяснил, почему МИД отговаривает россиян отправлять детей-школьников на учебу в США

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объяснил, почему внешнеполитическое ведомство отговаривает российских граждан отправлять своих детей-школьников на учебу в Соединенные Штаты Америки.
По словам Лаврова, категорически не рекомендуется соглашаться на образовательные программы для школьников в Штатах, так как такие поездки детей не защищены международно-правовыми договоренностями. Глава МИД РФ пояснил, что международно-правовых договоренностей у нас с американцами нет, а возникают самые разные истории, и ими приходится заниматься посольствам.
Как рассказал Лавров, 74 российских школьника оказались в США без ведома российских властей. Сейчас на фоне ситуации с коронавирусом их пытаются найти. Российские дипломаты, служащие в США, не знают, где находятся российские дети, в Госдеп не может предоставить всю информацию. Сейчас через Министерство просвещения России пытаются узнать о судьбе детей путем опроса всех школ, кто мог оказаться в аналогичной ситуации.
74 российских старшеклассника ранее прибыли в США по программе Госдепа.
Лавров рассказал историю, как один юный россиян жил в США по обмену по существующей ранее программе FLEX, и несовершеннолетнего школьника по окончании обучения уговорили пойти приемным ребенком в однополую семью вопреки всем обязательствам США вернуть детей домой, в их семьи.
С того момента эту программу прекратили.
За границей находятся порядка 35 тысяч граждан РФ.