Лавров объяснил, почему МИД отговаривает россиян отправлять детей-школьников на учебу в США

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15 апреля 2020, 20:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсантъ

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объяснил, почему внешнеполитическое ведомство отговаривает российских граждан отправлять своих детей-школьников на учебу в Соединенные Штаты Америки.

По словам Лаврова, категорически не рекомендуется соглашаться на образовательные программы для школьников в Штатах, так как такие поездки детей не защищены международно-правовыми договоренностями. Глава МИД РФ пояснил, что международно-правовых договоренностей у нас с американцами нет, а возникают самые разные истории, и ими приходится заниматься посольствам.

Как рассказал Лавров, 74 российских школьника оказались в США без ведома российских властей. Сейчас на фоне ситуации с коронавирусом их пытаются найти. Российские дипломаты, служащие в США, не знают, где находятся российские дети, в Госдеп не может предоставить всю информацию. Сейчас через Министерство просвещения России пытаются узнать о судьбе детей путем опроса всех школ, кто мог оказаться в аналогичной ситуации.

74 российских старшеклассника ранее прибыли в США по программе Госдепа.

Лавров рассказал историю, как один юный россиян жил в США по обмену по существующей ранее программе FLEX, и несовершеннолетнего школьника по окончании обучения уговорили пойти приемным ребенком в однополую семью вопреки всем обязательствам США вернуть детей домой, в их семьи.

С того момента эту программу прекратили.

За границей находятся порядка 35 тысяч граждан РФ.