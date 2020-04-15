Как женщине подготовить себя к первой беременности

Аргументы Недели → Общество 13+

15 апреля 2020, 20:25 [ «Аргументы Недели», Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество ]

фото: соцсети

Планирование беременности играет важнейшую роль в рождении здорового ребенка. Акушер-гинеколог Frau Klinik, врач высшей категории Татьяна ПОДОЛЬСКАЯ рассказала, как правильно подготовиться к беременности и зачем к ней готовиться отцу будущего малыша.

Большинство женщин, к счастью, готовятся к рождению первенца очень тщательно. Но некоторые даже представить не могут, насколько это важно на самом деле.

«Прегравидарная подготовка (подготовка организма к полноценному зачатию, вынашиванию и рождению здорового ребенка) включает в себя консультацию гинеколога, терапевта, и при необходимости узких специалистов, – отметила Татьяна Подольская. – Нужна и сдача необходимых анализов: общий анализ крови, мочи, биохимия, коагулограмма, кровь на инфекции и при необходимости на половые гормоны, а также УЗИ органов малого таза.

Также за несколько месяцев до планирования беременности рекомендуется прием комплексных витаминов для беременных. В этот период желательно вести здоровый образ жизни: рационально питаться, заниматься физическими нагрузками, отказаться от употребления крепких алкогольных напитков и следить за своим эмоциональным и физическим состоянием.

Муж тоже играет важную роль в рождении здорового ребёнка: желательно обследования и приём витаминов, содержащих фолиевую кислоту и витамин Е. Мужчина должен понимать, что несет ответственность за психоэмоциональное состояние будущей матери и здоровье ребёнка».