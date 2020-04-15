У военкора «АН» начались критические дни в самоизоляции

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15 апреля 2020, 19:25 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Фото: Сергей Среда

Чуть не растоптал телефон, чтобы наказать его за то, что выпал из кармана. Переругался по телефону с парой друзей. Это за считанные часы. Вынужденная лесная самоизоляция прибывшего с Донбасса военкора АН дотянулась до критического периода.

В среду позвонили по телефону с неизвестного номера и обрадовали. Милый женский голос с механическими нотками финансового рабовладения сообщил, что я уже могу выйти из леса. И приехать в банк, чтобы получить кредит на пять лет под 17 процентов годовых. Даже оплачивать могу в любое удобное мне время. Кроме того, я могу переносить платеж сколь моей душе заблагорассудится.

Прям, все такое вкусное, аж глаза разбегаются. Решил тем более не выходить. Если банк открыл на меня охоту, значит, тем более нужно прятаться в глуши.

Круче этого у меня было только во время одного из обстрелов. Позиции, где я готовил репортаж, очень жестко обкладывали минами. В момент очередного прилета мне позвонили из фитнес-центра и предложили поторопиться и хоть завтра оформить годовой абонент со скидкой в 50 процентов.

На самом деле, шуточный тон репортажа в этот раз поддерживать сложно. Накануне все не ладилось с самого утра. Костер удалось разжечь не с первого раза. А когда наламывал дрова, чуть не остался без телефона. Он выпал из кармана. Жутко захотелось проучить бессовестный аппарат и растоптать его, чтобы впредь было неповадно это делать.

Сначала не понимал, что происходит, а потом подсчитал сколько уже нахожусь в лесу и понял: наступил самый критический период.

Он бывает всегда и у взрослых, и у детей. Как правило приходится на промежуток с 6 по 8 день нахождения в лагере. Появляется агрессия. Все начинают ругаться друг с другом.

Опытные педагоги про это знают, поэтому детей особо ничем не напрягают. А родителям стоит учесть эту особенность. Если ребенок вдруг начал жаловаться по телефону, подсчитайте, сколько дней он находится в лагере. Если жалобы приходятся в период с 6 по 8 день, значит все дело в критическом периоде, а не в том, что все плохие. Причем самый пик приходится на 7 день.

У корреспондента АН наступили критические дни. Смешно. Звучит почти, как месячные. А судя по истории с телефоном, выглядит так же.

А тем временем, с журналистом начали знакомиться соседи. Ночью даже произошло нападение дикого зверя. В темноте выползла маленькая черная ящерка. Она целенаправленно подползла к ботинку военкора, ткнулась в него мордочкой, оттолкнулась от подошвы и поползла по своим делам в лес.

В паре десятков метров послышалось шуршание. Кто-то пробежал по лесу на мягких лапках. Судя по скорости, это была лиса. Весь день до этого я тщательно помечал территорию. Предполагалось, что звери перестанут ишачить по ночам и поостерегутся походить к месту стоянки. Результат получился прямо противоположный. Звери решили, что я свой, и теперь шастают в окрестностях лагеря.

Единственный, кто не вышел: таинственный сосед, который шебуршит в районе раскиданной дубовой листвы. Я даже сходил в то место ночью. Наверное, это ежик. Ну, либо неведомый кустарниковый шебуршун-невидимка.

До конца срока самоизоляции осталось четыре дня. Завтра самый кризисный день. Если с утра не получится развести костер, скорее всего, нужно будет строить новый лагерь. Старый будет разломан.