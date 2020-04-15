Московский инновационный кластер начал прием заявок на субсидии онлайн

Аргументы Недели → Общество 13+

15 апреля 2020, 17:02 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Участники Московского инновационного кластера могут со среды подавать заявки на получение субсидий в онлайн-формате, сообщила журналистам ТАСС заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

"Мы заинтересованы в том, чтобы у предпринимателей была возможность максимально быстро оформить нужные документы. С переводом этой процедуры в онлайн-формат весь процесс получения поддержки станет гораздо удобнее и проще", - сказала заместитель мэра.

Организации, зарегистрированные на платформе Московского инновационного кластера (МИК) i.moscow, могут подать онлайн-заявки на компенсацию затрат на обучение сотрудников, грант на реализацию комплексных инновационных проектов, субсидию на инжиниринг и субсидию для компаний-экспортеров.

Чтобы воспользоваться новой возможностью, организациям необходимо иметь статус участника кластера. Присоединиться к нему можно на платформе i.moscow при наличии усиленной квалифицированной электронной подписи. При этом юридическое лицо или индивидуальный предприниматель для вступления в МИК должны быть зарегистрированы в Москве..