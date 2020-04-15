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Владимир Путин предложил направить на поддержку авиаотрасли более 23 миллиардов рублей

, 16:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

Владимир Путин предложил направить на поддержку авиаотрасли более 23 миллиардов рублей
kremlin.ru

Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства РФ предложил направить более 23 миллиардов рублей на поддержку авиаотрасли, которая пострадала от коронавируса нового типа.  Президент уверен, что это нужно сделать в качестве экстренной, неотложной меры.

Владимир Владимирович добавил: эти средства пойдут на лизинг авиационной техники, на пополнение оборотных средств, на выплату заработных плат, оплату стоянки воздушных судов.

Ранее президент РФ предложил выделить несколько миллиардов рублей в качестве финансовой помощи регионам. 

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