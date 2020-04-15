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Путин предложил выдать регионам 200 миллиардов рублей

, 16:37 [ «Аргументы Недели» ]

Путин предложил выдать регионам 200 миллиардов рублей
Владимир Путин. Фото: YouTube

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства предложил выделить несколько миллиардов рублей в качестве финансовой помощи регионам.

Путин заявил, что государство должно направить 200 миллиардов рублей для повышения устойчивости и обеспеченности региональных бюджетов, поскольку их доходы «просели». При этом он добавил, что в субъектах федерации должны иметь возможность «гибко использовать эти средства, направлять их на реализацию своих региональных мер поддержки занятости и деловой активности, на выплату пособий и зарплат бюджетникам и решение самых неотложных социальных вопросов».

АБ

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