30 летнюю жительницу Армавира оштрафуют за фейковую новость о коронавирусе

Аргументы Недели → Общество

15 апреля 2020, 16:12 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Оперштаб выявил факт распространения в социальной сети фековой новости 13 апреля.

В инстаграм-аккаунте «_slonichka_ знаю о клининге все» женщина сообщила, что получила информацию из двух источников о фактах, когда родственникам умершего предлагают деньги за фиктивное подтверждение смерти человека от коронавируса.

Правоохранительные органы в этот же день вычислили хозяйку аккаунта. Ею оказалась 30 летняя безработная жительница Армавира. На допросе в полиции владелица аккаунта не смогла подтвердить или опровергнуть информацию, которую опубликовали у себя в социальной сети.

В результате на нее был составлен протокол об административном правонарушении по ч.9 ст.13.15 КОАП РФ. За распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений женщине по решению суда грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей.