Доктор Мясников стал спикером инфоцентра по коронавирусу

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15 апреля 2020, 15:19 [ «Аргументы Недели» ]

А. Мясников, фото из соцсети

Александр Мясников, главный врач ГКБ № 71 имени М. Е. Жадкевича и ведущий популярной телепрограммы о здоровье, назначен руководителем информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Мясников подтвердил свое назначение спикером центра по коронавирусу изданию «Подъем».

Сейчас теледоктор принимает участие в разных телевизионных программах, в том числе Владимира Соловьева, комментируя информацию о распространении коронавирусной инфекции в России.

Врач в своей медицинской практике сталкивался с эпидемиями, когда работал в Африке. Сейчас он станет информировать россиян о ситуации и COVID, рассказывать о методах профилактики и лечения коронавирусной инфекции.