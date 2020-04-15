Доктор Мясников стал спикером инфоцентра по коронавирусу

Александр Мясников, главный врач ГКБ № 71 имени М. Е. Жадкевича и ведущий популярной телепрограммы о здоровье, назначен руководителем информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Мясников подтвердил свое назначение спикером центра по коронавирусу изданию «Подъем».
Сейчас теледоктор принимает участие в разных телевизионных программах, в том числе Владимира Соловьева, комментируя информацию о распространении коронавирусной инфекции в России.
Врач в своей медицинской практике сталкивался с эпидемиями, когда работал в Африке. Сейчас он станет информировать россиян о ситуации и COVID, рассказывать о методах профилактики и лечения коронавирусной инфекции.