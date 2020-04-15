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У 50 жителей дома-интерната в Вязьме подтвердили коронавирус нового типа

, 14:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

У 50 жителей дома-интерната в Вязьме подтвердили коронавирус нового типа
лаборатория, pixabay.com
В Вязьме у пятидесяти жителей дома-интерната для престарелых и инвалидов выявили коронавирус нового типа. Соответствующую информацию в среду, 15 апреля, предоставили в региональном оперативном штабе.
 
Подчеркивается, что коронавирусная инфекция была занесена в СОГБУ "Вяземский ДИПИ". В региональном Роспотребнадзоре заметили, что новые случаи заражения COVID-19 в основном носят бессимптомный характер.
 
Ранее появилась информация о том, что один из сотрудников дома-интерната для престарелых и инвалидов заболел коронавирусом нового типа. Было проведено два анализа. Результаты повторного тестирования показали, что подтверждено заболевание у 33 человек, контактировавших с работником учреждения.
ЕТ

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