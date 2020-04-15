Эксперт: Если это действительно страшная эпидемия, то пусть будет введен реальный карантин

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15 апреля 2020, 14:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Фото: сайт Госдума РФ

В России нет возможности оперативно выявлять коронавирус, а также лечить острые формы ОРВИ. Так считает директор Института свободы Федор Бирюков.

«Когда люди вызывают скорую помощь, им сначала советуют полечиться дома, самим – съешьте таблеточки. Все это создает ощущение глобальной иллюзии, что коронавирус не так страшен, как его описывают. Это стимулирует не соблюдать меры защиты, что у нас в России любят – обойти закон, щелкнуть по носу чиновников и полицию. И это опасно», – считает эксперт.

По его словам, в России и сейчас, и раньше предписанные меры выполнялись либо наполовину, либо избирательно.

«Ввели пропуска для поездок по городу, но они носят уведомительный характер. Любой человек, если он не на контроле, может спокойно разъезжать и заражать кого угодно. Ходить по городу можно без пропусков. При этом оговоренная дистанция гуляния с собакой – 100 метров, а ближайший магазин может быть в километре от дома. Где логика?», – говорит Бирюков.

Не менее нелепой видится ситуация с защитными масками, тем более что со стороны врачей в СМИ высказываются совершенно разные, порой противоположные мнения, нужны они или нет.

«При этом их в принципе нет в продаже в аптеках, а в интернете они продаются втридорога», – констатирует эксперт.

Бирюков считает, что если это действительно страшная эпидемия, то нужно водить реальный карантин, когда на работу могут выходить только стратегически важные работники в специальных костюмах в посменном режиме, чтобы «продовольствие раздавалось буквально у подъезда с каких-то фур, чтобы тем, кто не работает, выделялись реальные прожиточные деньги, а не объявлялись не рабочие каникулы, а люди пусть сами разбираются как жить».

«Вчера у меня в подъезде некий мигрант в грязной униформе, без маски с веником проводил «дезинфекцию». Получается, город закрыт только для законопослушных граждан, которые сидят дома и готовы терпеть лишения», – говорит Бирюков.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, почему для москвичей ввели пропускной режим.